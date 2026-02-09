Menu
Polícia

Mato Grosso do Sul reduz letalidade policial em 31% e vai na contramão do país

Enquanto o Brasil registra aumento de mortes em ações policiais, Estado aparece entre os poucos com queda no indicador em 2025

09 fevereiro 2026 - 17h55Luiz Vinicius
Dados mostram diminuição no número de letalidade policial em MSDados mostram diminuição no número de letalidade policial em MS   (Divulgação/PMMS)

Mato Grosso do Sul registrou queda de 31,4% no número de mortes decorrentes de intervenções policiais em 2025, na comparação com o ano anterior. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que o Estado reduziu os registros de 91, em 2024, para 59 neste ano, figurando entre apenas nove unidades da federação que apresentaram diminuição do indicador.

O resultado contrasta com o cenário nacional. Em todo o país, houve aumento de 4,5% nas mortes em ações policiais em 2025, totalizando 6.519 ocorrências — média de cerca de 18 por dia. As maiores altas foram registradas nas regiões Norte e Nordeste.

A análise histórica aponta um desafio persistente. Ao longo da última década, o Brasil acumulou crescimento superior a 168% no número de mortes decorrentes de intervenções policiais, o que reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à qualificação das forças de segurança e ao aprimoramento dos protocolos operacionais.

Em Mato Grosso do Sul, a redução é atribuída a investimentos em capacitação profissional, ao uso progressivo da força e à atuação integrada das instituições de segurança pública.

"A Polícia Militar afirma que mantém o compromisso com a legalidade, a transparência e a preservação da vida, aliando planejamento e profissionalismo à garantia da segurança da população", diz a nota.

