'Matou minha filha': Pai faz 'vaquinha' para pagar velório de bebê que morreu em acidente

“Não sei nem o que fazer da minha vida. Era meu anjinho e tiraram uma parte de mim”, disse o pai da pequena Ana Clara Conceição Costa, de 7 meses, que faleceu depois de um grave acidente ocorrido na tarde de desta quinta-feira (14), no cruzamento da Avenida Dr. Nasri Siufi com a Rua Rio Brilhante, na região do Bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. Agora, ele está fazendo uma ‘vaquinha’ para levantar o dinheiro do velório e enterro da pequena.

Ao JD1, Carlos Miguel contou que estava trabalhando quando foi informado do acidente. O neném teria uma irmã gêmea, que não estava acompanhando a mãe.

“A mãe da menina com quem tive as minhas filhas me ligou, achei que era pra pedir alguma coisa, mas ela logo informou do acidente. Fui procurar saber mais e foi quando vi que ela havia falecido. Entrei em completo desespero”, relatou.

Com a voz embargada, Carlos disse ter tido uma discussão com a mãe da genitora de suas filhas, pois ele chegou a pedir a guarda do bebê por medo de perdê-la também. “Eu liguei, vou entrar na justiça. Quando elas nasceram vendi minha moto pra cuidar delas, comprei um carro pra isso. Ai a menina vai e me arruma um namorado que tem moto. Matou minha filha”.

Sem condições de pagar sozinho o velório, agora ele pede ajuda para arcar com os custos, que ainda nem chegaram a ser levantados. Ele está tendo o auxilio do pai, que agora acompanha os tramites legais para liberação do corpo da pequena Ana Clara.

Ainda nervoso por conta da triste notícia, ele lembrou ser apegado as crianças, apesar de não pegar elas de maneira constante. “Não sei nem o que fazer da minha vida, tiraram um pedaço de mim. Eu amo elas de todo coração. São meus anjinhos”, finalizou o rapaz.

Para quem puder e quiser ajudar o rapaz, ele disponibilizou uma chave pix para as transferências, sendo o CPF: 07278430100.

