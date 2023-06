Mau tempo causou capotamento de viatura da PM em Campo Grande

Mau tempo e as condições da pista molhada causaram o acidente que deixou quatro oficiais feridos na manhã desta terça-feira (30). A viatura em que eles estavam capotou na no trecho da MS-040 a 30 km da Escola Agrícola, em Campo Grande.

Conforme as informações da assessoria de imprensa, os policiais estavam a caminho da cidade de Bataguassu onde o Comandante-Geral da PMMS, Renato dos Anjos Garnes, cumpriria agenda de trabalho com autoridades daquele município.

A exceção do Major Andrade que não necessitou de cuidados médicos, os três militares, conscientes e com ferimentos considerados leves, com apoio do suporte médico de urgência, foram encaminhados para a unidade de Pronto Atendimento da Santa Casa de Campo Grande, onde estão sendo submetidos a exames protocolares necessários às vítimas de acidente de trânsito, com previsão de alta hospitalar para as próximas horas.

