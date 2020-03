Polícia prende pais que batiam e queimavam os filhos com cigarros

Saiba Mais Polícia Homem nega voltar casamento e apanha de ex-mulher

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada na tarde de terça-feira (24), para intervir em uma situação de maus-tratos,nonde os pais batiam, e queimavam os filhos de 9 e 10 anos em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã.



Após receber a denúncia de maus-tratos, imediatamente, os policiais militares juntamente com uma equipe do Conselho Tutelar se deslocou até o local e em contato com uma das testemunhas, a mesma confirmou a veracidade da denúncia, onde os autores das agressões seriam os próprios pais da menina de 9 anos e do menino de 10 anos de idade.



As crianças relataram à equipe do Conselho Tutelar e aos policiais que seus pais batem neles com muita força, em alguns casos até com espada de São Jorge (planta), até sair sangue e frequentemente os queima com cigarros.



O menino de 10 anos relatou que as marcas que estão em suas costas, foram feitas pela mãe de 30 anos, no entanto a menina de 9 anos afirmou que as queimaduras que tem no braço foi feita pelo seu pai de 32 anos, além de mostrar algumas cicatrizes no corpo.



A mãe das crianças confirmou os maus-tratos e defendeu a atitude em virtude do mal desempenho dos filhos na escola, e os repreende duramente.

Já o pai das crianças negou tais agressões, disse ainda que não repreende de forma agressiva os seus filhos, e nega ter maltratado e queimado seu filho.



Os autores receberam voz de prisão, e foram encaminhados até o 1º Distrito Policial em Ponta Porã e as crianças foram encaminhadas ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).









