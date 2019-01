MC Lon é preso em flagrante com pistola e munição

O cantor Airon de Lima Silva, 27 anos, conhecido como MC Lon, foi preso em flagrante na segunda-feira (14), em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele estava com um amigo e a dupla foi encontrada com uma pistola de uso restrito e com numeração raspada no momento da abordagem.

Segundo informações do G1, o flagrante ocorreu em um prédio de alto padrão, no bairro Aviação. Lon foi surpreendido por equipes da Polícia Militar (Baep) e logo indicou o local onde a arma estava guardada.

Detido em flagrante, ele confessou que a pistola pertencia ao amigo que não teve a identidade divulgada pela polícia. Os dois detidos foram encaminhados à Delegacia Sede do município, onde o caso deverá ser investigado.

Na unidade, os dois acabaram indiciados pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, de uso restrito e numeração suprimida. O crime é inafiançável, e a dupla permaneceu na carceragem da unidade, até a transferência para a Cadeia Pública.

Conhecido pelas letras do funk ostentação, o cantor emplacou o hit "Novinha

Vem, Que Tem", que acumula mais de 56 milhões de acesso no YouTube. Antes seguir a carreira artística, MC Lon era cabeleireiro.

