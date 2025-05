MC Poze do Rodo é preso por ligação com tráfico e ao Comando Vermelho

O cantor MC Poze do Rodo foi preso logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29), após um mandado de prisão temporária ser cumprido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e ligação com a facção do Comando Vermelho.

Policiais amanheceram na casa do cantor, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Segundo o G1, as investigações apontaram que Poze realiza shows de forma exclusiva em áreas dominadas pela facção, onde em várias oportunidades, foram vistas a presença de traficantes fortemente armados, com a justificativa também de garantir a segurança do artista.

A apologia ao crime, que também foi direcionada ao cantor, refere-se as letras das músicas que ele "faz clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo" e "incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes".

"A Polícia Civil reforça que as letras extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e os financiadores diretos dos eventos criminosos", declarou a instituição.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também