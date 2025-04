Mecânico bebeu e usou cocaína antes de causar acidente e matar família em Sidrolândia

O mecânico David Lopes Queiroz, de 29 anos, continuará preso após causar o acidente que matou Drielle Leite Lopes e seus filhos Helena Leite Saraiva, de 10 anos, José Augusto Leite Saraiva, de 3 meses, e João Lúcio Leite Saraiva, de 3 anos. Foi qualificado na decisão judicial que ele estava bêbado no momento da colisão.

“Especialmente pela natureza do crime supostamente praticado, conforme apontado no auto de prisão em flagrante, que há, nesta fase preliminar, indícios de que o conduzido operava veículo automotor sob efeito de álcool, possivelmente também sob influência de substância entorpecente (cocaína)”, especificou o juiz Francisco Vieira de Andrade Neto.

Por conta disso, David teve a prisão preventiva decretada. Porém, ele segue internado na Santa Casa de Campo Grande, por conta dos ferimentos causados durante o acidente.

Durante a audiência de custódia, o juiz acatou ainda o requerimento da Defensoria Pública para autorização de visita da genitora do custodiado no hospital. No entanto, esta decisão ainda depende da aprovação médica, uma vez que é necessário observar as recomendações e restrições estabelecidas.

O acidente - Conforme informações dos sites locais, o Chevrolet Corsa que esteve envolvido no acidente, dirigia em zigue-zague pela rodovia e colidiu frontalmente contra a Volkswagen Saveiro, que estava toda a família citada.

Com o impacto, o Corsa acabou pegando fogo. Não há informações a respeito do quadro de saúde do (s) ocupante (s) do veículo.

As causas que levaram ao acidente serão verificadas pela Polícia Civil e até mesmo Polícia Rodoviária Federal.

Da mesma família, sobreviveram o pai e marido, Oldinei Centurión Saraiva, de 42 anos, e o filho mais velho, Otávio Leite Saraiva, de 12 anos, ambos resgatados em estado grave.

