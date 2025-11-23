Menu
Polícia

Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado

Dois indivíduos usando roupas escuras se aproximaram e efetuaram os disparos assim que a vítima saiu da própria residência

23 novembro 2025 - 10h45Luiz Vinicius
Everson foi morto a tirosEverson foi morto a tiros   (Redes Sociais)

O mecânico Everson Pereira de Melo, de 20 anos, foi assassinado a tiros na noite deste sábado, dia 22, na frente da namorada, na rua Manoel Macedo Falcão, no Parque do Lageado, em Campo Grande.

O casal estava saindo para ir até uma conveniência comprar bebida alcoólica, quando foram surpreendidos por dois indivíduos trajando roupas escuras, que passaram a efetuar os disparos no jovem.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a namorada contou que o primeiro disparo em direção ao namorado falhou. Isso fez com que Everson corresse, porém, os atiradores voltaram a efetuar novos disparos.

Após ser atingido, o mecânico caiu na rua e os dois suspeitos fugiram a pé pelas ruas do bairro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, a vítima não apresentava mais sinais vitais. Ele foi atingido por quatro tiros: um no braço, um no ombro e dois na cabeça. A namorada dele não ficou ferida.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe, com apoio do Batalhão de Choque que isolou a área.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e será investigado para entender a motivação e descobrir a autoria.

