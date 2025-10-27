Menu
Menu Busca segunda, 27 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mecânico é encontrado morto em decomposição em hotel de Dourados

A vítima era natural de São Paulo e não apresentava marcas de violência

27 outubro 2025 - 11h51Sarah Chaves, com Folha de Dourados
Foto: Cido Costa/Folha de DouradosFoto: Cido Costa/Folha de Dourados  

Um homem de 33 anos, identificado como Cleber Rodrigues Batista Lemes, natural de São Paulo, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (27) em um hotel na Avenida Hayel Bon Faker, em Dourados.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas após a gerência do local perceber algo suspeito em um dos quartos. No cômodo, os agentes encontraram o corpo já em estado de decomposição.

A vítima trabalhava como mecânico. De acordo com a perícia preliminar, não foram encontradas marcas aparentes de violência. As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte e definir a causa do óbito.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Dado como morto, bebê 'acorda' no velório e chora dentro do caixão
Hospital Militar de Área de Campo Grande -
Polícia
AGORA: Soldado do Exército morre ao ser baleado no pescoço em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Ladrão furta carteira, mas é pego ao usar cartão em conveniência do Nova Campo Grande
Prisão aconteceu no último sábado
Polícia
Trio preso por tráfico de "maconha dos playboys" é solto pela Justiça da Capital
A vítima sofreu um traumatismo craniano durante o acidente
Polícia
Motociclista fica em estado gravíssimo ao perder o controle e bate em lixeira
Delegacia de Polícia de Corumbá, onde caso foi registrado
Polícia
Mulher deixa filhos sozinhos em casa para beber no bar e acaba presa em Corumbá
Sequestrador chegou a mandar foto de filha de Gerson Palermo no cativeiro
Polícia
Narcotraficante solto por desembargador de MS é acusado de sequestrar filha na Capital
Fato aconteceu nas imediações da Orla Ferroviária, em Campo Grande
Polícia
Rapaz é severamente espancado por trio e sofre fratura no braço em Campo Grande
Igor e Tiago desapareceram no rio Sucuriú
Polícia
Corpos de jovens que sumiram no Rio Sucuriú são encontrados pelos bombeiros
JD1TV: Pescador denuncia efeitos predatórios da pesca esportiva no Rio Ivinhema
Geral
JD1TV: Pescador denuncia efeitos predatórios da pesca esportiva no Rio Ivinhema

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai