Mecânico é encontrado morto em decomposição em hotel de Dourados

Um homem de 33 anos, identificado como Cleber Rodrigues Batista Lemes, natural de São Paulo, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (27) em um hotel na Avenida Hayel Bon Faker, em Dourados.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas após a gerência do local perceber algo suspeito em um dos quartos. No cômodo, os agentes encontraram o corpo já em estado de decomposição.

A vítima trabalhava como mecânico. De acordo com a perícia preliminar, não foram encontradas marcas aparentes de violência. As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte e definir a causa do óbito.

