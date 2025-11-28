Menu
Polícia

Mecânico é esfaqueado na saída de mercado e tem compras levadas no Jardim Carioca

Ele foi atingido na região das costas,  na parte abdominal e não soube detalhar quem seria o autor

28 novembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 28/11/2025 às 07h11

Mecânico, de 50 anos, foi esfaqueado durante um ataque assim que deixava um supermercado na região do Jardim Carioca, em Campo Grande, durante a noite desta quinta-feira, dia 27.

Ele foi atingido na região das costas, na parte abdominal e não soube detalhar quem seria o autor da agressão.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima chegou a relatar que "cobrar eles depois", mas conforme a Polícia Militar, isso teria sido falado de maneira desconexa em razão do ocorrido.

O mecânico recusou atendimento médico por parte do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e permaneceu na própria residência.

A Polícia Militar visualizou algumas manchas de sangue e acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica, que realizaram os trabalhos de praxe.

De momento, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

