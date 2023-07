Mecânico é morto a facadas enquanto saia para o almoço em Coxim

Polícia Motociclista de aplicativo sai na porrada com ladrão, mas vê moto ser levada na Capital

Na cena do crime, o site apurou ainda que o crime teria cometido pois o autor sente ciúmes da ex-mulher.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia estiveram no local, fazendo as investigações iniciais sobre o caso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima, que estava com as vísceras expostas por conta das facadas. Apesar disso, Ademetrio faleceu horas depois na unidade de saúde para onde foi encaminhado.

Conforme o site Edição MS, a vítima estava caminhando até onde sua moto estava estacionada, quando foi surpreendido pelo autor das facadas – um possível açougueiro da região. Depois de atingir Ademetrio, o homem saiu correndo a pé, deixando o Volkswagen Fox no local.

Ademetrio Tadeu Miranda Junior, de 24 anos, morreu ao ser esfaqueado no final da manhã desta quarta-feira (19), ao deixar mecânica que trabalhava para almoçar, em Coxim. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu no Hospital Regional Álvaro Fontoura.