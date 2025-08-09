Mecânico morre a bater moto em micro-ônibus na MS-156, em Amambai

Jackson Damião Silva dos Santos, de 26 anos, morreu ao sofrer um grave acidente na MS-156, entre as cidades de Amambai e Caarapó, durante a tarde de sexta-feira (8).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Notícias Crepúsculo, Jackson seguia pela rodovia de moto quando acabou batendo contra um micro-ônibus, que transportava trabalhadores de uma cooperativa que está sendo implantada na região.

Após a batida, o veículo ficou atravessado na pista, próximo à ponte sobre o Rio Panduí e o motociclista morreu ainda no local. A área foi isolada, para que as autoridades trabalhassem no caso, fazendo os levantamentos necessários a respeito do acidente.

Ainda segundo o site, o rapaz trabalhava como mecânico e morava em Amambai. A identificação demorou a ser feita porque no momento da colisão Jackson não portava documentos.

Além disso, não chegou a ser divulgado se alguém que era transportado no micro-ônibus ficou ferido. O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

