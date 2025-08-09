Menu
Menu Busca sábado, 09 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mecânico morre a bater moto em micro-ônibus na MS-156, em Amambai

Após a batida, o veículo ficou atravessado na pista, próximo à ponte sobre o Rio Panduí

09 agosto 2025 - 17h11Brenda Assis
Após a batida, o veículo ficou atravessado na pista, próximo à ponte sobre o Rio PanduíApós a batida, o veículo ficou atravessado na pista, próximo à ponte sobre o Rio Panduí   (Foto: Notícias Crepúsculo)

Jackson Damião Silva dos Santos, de 26 anos, morreu ao sofrer um grave acidente na MS-156, entre as cidades de Amambai e Caarapó, durante a tarde de sexta-feira (8).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Notícias Crepúsculo, Jackson seguia pela rodovia de moto quando acabou batendo contra um micro-ônibus, que transportava trabalhadores de uma cooperativa que está sendo implantada na região.

Após a batida, o veículo ficou atravessado na pista, próximo à ponte sobre o Rio Panduí e o motociclista morreu ainda no local. A área foi isolada, para que as autoridades trabalhassem no caso, fazendo os levantamentos necessários a respeito do acidente.

Ainda segundo o site, o rapaz trabalhava como mecânico e morava em Amambai. A identificação demorou a ser feita porque no momento da colisão Jackson não portava documentos.

Além disso, não chegou a ser divulgado se alguém que era transportado no micro-ônibus ficou ferido. O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito de matar ex na fronteira pode estar escondido em Campo Grande
Polícia
Suspeito de matar ex na fronteira pode estar escondido em Campo Grande
A idosa foi encontrada sem vida dentro do imóvel
Polícia
Idosa morre queimada enquanto dormia em Inocência
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é preso ao desacatar e xingar policiais militares em condomínio de Campo Grande
Procurador de São Paulo é preso por estuprar a filha de oito meses
Polícia
Procurador de São Paulo é preso por estuprar a filha de oito meses
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Motorista é socorrido após capotar Jeep em Água Clara
Foto: PRF
Polícia
Falha em freio ocasiona colisão em cadeia e mata dois motoristas em rodovia
Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News
Polícia
Motorista de ônibus é preso com quase 215 kg de drogas na BR-463, em Dourados
Foto: Divulgação/Polícia Federal
Polícia
PF desmantela quadrilha que contrabandeava essências de narguilé do Paraguai para MS
Motorista sem CNH é preso após causar acidente que matou motociclista em Bataguassu
Polícia
Motorista sem CNH é preso após causar acidente que matou motociclista em Bataguassu
Foto: Reprodução/G1
Polícia
Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e 46 feridos na BR-163

Mais Lidas

Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande