MecÃ¢nico morre ao ser esmagado por carreta apÃ³s macaco hidrÃ¡ulico cair em MS

O mecânico Bruno Lopes de Freitas, de 33 anos, morreu ao ser esmagado por uma carreta durante a tarde de segunda-feira (3), em uma oficina localizada na Avenida Dorvalino dos Santos, saída para Maracaju.

Conforme as informações do site Noticidade, a vítima havia armado um macaco hidráulico para realizar o reparo debaixo do veículo. Alguns colegas de profissão viram o momento em que a carreta começou a se movimentar, pois o equipamento não estava suportando o peso do automóvel e chegaram a gritar para Bruno sair do local.

No entanto, ele não teve tempo de ouvir os amigos e acabou sendo esmagado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar na oficina puderam apenas constatar o óbito do rapaz.

Além do socorro, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também