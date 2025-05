Mecânico morre após sofrer acidente de trabalho em Nova Andradina

O mecânico Cassiano Pipino Lourenço, de 42 anos, morreu após sofrer um acidente de trabalho durante a quinta-feira (1°), em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Alvorada Informa, Cassiano estava realizando uma inspeção em um caminhão, quando o veículo se moveu e o atingiu. O impacto resultou em ferimentos graves, matando a vítima ainda no local.

As equipes de resgate foram acionadas, mas ao chegar no endereço indicado puderam apenas constatar o óbito do homem. A área foi isolada para permitir o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil na investigação do incidente.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para os procedimentos necessários e, posteriormente, liberado para a família em Nova Alvorada do Sul.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também