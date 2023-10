Mecânico morre durante acidente de trabalho em Dourados

O idoso Osmar Colletti, de 65 anos, conhecido como Caqui, morreu durante um acidente de trabalho no início da tarde desta quinta-feira (26), na Chácara Cidélis, região do Jardim Guaicurus, em Dourados.

Segundo as informações do site Ligado na Notícia, Osmar estava trabalhando sozinho na oficina, fazendo a manutenção nas tampas de uma carreta bitrem quando o acidente acabou acontecendo. Ainda não sabe se ele caiu de cima do veículo ou foi atingido por uma das tampas.

Osmar teria gritado, sendo ouvido por vizinhos que ao chegarem na oficina o encontraram caído, com um ferimento na cabeça. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), chegaram a ser acionadas, mas apenas constataram o óbito.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram até o local para fazer as apurações iniciais sobre o caso.

