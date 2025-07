Médica descobre atestado falso emitido em seu nome e denuncia à polícia na Capital

Médica, que não teve a identificação revelada, procurou a polícia no final da tarde desta quarta-feira (16) para denunciar um atestado falso emitido em seu nome, que caiu nas mãos de um funcionário de uma empresa de engenharia, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a médica recebeu um telefonema de uma funcionária da prefeitura, relatando sobre o ocorrido e decidiu verificar a situação com a data do documento.

No entanto, ao verificar o dia, 8 de julho, ela notou que não estava de plantão no CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila, negando a emissão do atestado e dizendo que seu carimbo é diferente e a assinatura não é a mesma que consta no atestado apresentado.

Ainda no telefonema, a médica tomou ciência de que um trabalhador apresentou o atestado numa empresa de engenharia e construção, na região da Vila Vilas Boas.

A apresentação do documento ficou prejudicada na delegacia, pois está retido no setor de recursos humanos da empresa relacionada ao suspeito.

O caso foi registrado como uso de documento falso e falsidade material de atestado ou certidão.

