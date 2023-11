Médica é chamada de 'imprestável' por mulher de paciente no CRS Coophavila

Médica, de 38 anos, procurou a delegacia durante a noite desta segunda-feira (28) para registrar uma denúncia contra uma mulher de um paciente que a desacatou e promoveu xingamentos contra ela, durante um atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu na unidade de saúde enquanto a profissional estava em seu horário de almoço. Ela relatou que a mulher e o seu marido, o paciente, chegaram 12h51.

A médica relata que em determinado momento, a mulher invadiu a sala de apoio dos médicos e passou a xingar e gritar contra outras profissionais que estavam presentes. A denunciante estava no banheiro no primeiro momento, mas escutou os gritos. "Suas folgadas", teria dito para as médicas que estavam em horário de almoço e troca de plantão.

"Vagabunda, médica imprestável, você se formou como açougueira, profissional de bosta", disparou a mulher do paciente contra a médica. Tentando contornar a situação, a profissional se prontificou a atender o homem cerca de 19 minutos após a sua chegada, passando por todas as etapas para atendimento.

Na sala de atendimento, ainda conforme o registro policial, a mulher do paciente ficou importunando e atrapalhando o atendimento, quando a médica pediu para ela se retirar da sala, mas a suspeita se negou. Quando a médica disse que chamaria a polícia, tanto paciente, quanto a esposa foram embora da unidade de saúde.

O caso foi registrado como desacato e injúria contra funcionário público.

