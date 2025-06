Médica passa por cirurgia após ser atingida por carro que furou sinal na Afonso Pena

Médica, de 32 anos, precisou passar por uma cirurgia entre a noite de domingo (29) e a madrugada desta segunda-feira (30), após sofrer um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a rua José Antônio, no centro de Campo Grande.

Informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que a vítima estava dirigindo o veículo, um Honda HR-V, pela rua José Antônio e ao passar pelo cruzamento com a Afonso Pena, foi atingida por um veículo Chevrolet Corsa, conduzido por um homem.

Testemunhas relataram para o pai da médica que o condutor do Corsa, furou o sinal vermelho da Afonso Pena e por isso, atingiu o veículo da médica.

O Honda HR-V foi encontrado no canteiro central da Avenida Afonso Pena, com a lateral esquerda toda destruída em razão do impacto provocado no acidente.

O pai da vítima informou na delegacia que a filha precisou passar por uma cirurgia e atualmente se encontra internada. O estado de saúde, contudo, não foi revelado.

Na delegacia, o caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

