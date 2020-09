Mãe ameaça médica que deu "ralo" por levar filho em festa

Uma médica pediatra de 28 anos, sofreu ameaças e desacato, na quarta-feira (9), por parte da mãe de uma criança de apenas 8 anos, dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Coronel Antonino.

Enquanto exercia seu trabalho, a médica recebeu o paciente com saturação baixa, suando frio, cianótico (coloração azulada da pele por falta de oxigenação) e com dificuldade para respirar. Ao questionar a mãe da criança o que poderia ter causado aquilo, ela informou que anteriormente estava em uma festa e a criança havia inalado fumaça. Não sabendo responder a origem da fumaça (narguile ou fogos de artifício).

Após dar esses dados para a médica, a mãe foi orientada sobre as normas do distanciamento social, a lei municipal de não aglomeração e sobre o toque de recolher. Segundo depoimento feito profissional da saúde, foi neste momento em que a mãe da criança começou a se tornar agressiva e a fazer ameaças contra ela, pois por uma questão de idade, não teria maturidade suficiente para lhe dizer como deveria se comportar. A mãe ainda disse que iria processar a médica e procurar a SESAU para pedir que ela fosse demitida, ameaçando também em bater na médica quando ela deixasse o posto de saúde onde estava trabalhando.

Procurados pelo JD1 Noticias, a SESAU informou que ainda não foi informada oficialmente e que um processo de averiguação interno será aberto pelo setor responsável, entrando em contato com a médica para lhe auxiliar no que for necessário. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Centro.

