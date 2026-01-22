Menu
Polícia

Medicamento abortivo é apreendido em encomenda nos Correios em Chapadão do Sul

A pessoa envolvida na postagem do produto foi encaminhada para a delegacia

22 janeiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius
Medicamento foi apreendidoMedicamento foi apreendido   (Divulgação/PCMS)

Medicamentos abortivos, do tipo Cytotec, conhecido como misoprostol, foram apreendidos em uma encomenda em uma agência dos Correios de Chapadão do Sul, durante a quarta-feira, dia 21.

A atuação policial ocorreu após alerta sobre o envio irregular do produto, cuja comercialização e uso são proibidos no Brasil fora das hipóteses legais.

Segundo a Polícia Civil, investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) passou a monitorar a remessa e realizou diligências no local indicado, acompanhando a entrega da encomenda.

Logo após a conclusão do envio, a Polícia Civil realizou a abordagem e procedeu à apreensão do medicamento, adotando todas as medidas legais cabíveis.

Ainda conforme a instituição, não houve utilização ou ingestão do produto, tampouco início de qualquer procedimento, tratando-se de conduta em fase preparatória, o que afastou, naquele momento, a caracterização de flagrante delito. A pessoa envolvida foi conduzida à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil reforça que a aquisição, envio, recebimento ou posse de medicamentos abortivos sem autorização legal constitui crime, além de representar sério risco à saúde, especialmente quando utilizados sem acompanhamento médico.

