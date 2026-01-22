Medicamento abortivo é apreendido em encomenda nos Correios em Chapadão do Sul

Medicamentos abortivos, do tipo Cytotec, conhecido como misoprostol, foram apreendidos em uma encomenda em uma agência dos Correios de Chapadão do Sul, durante a quarta-feira, dia 21.

A atuação policial ocorreu após alerta sobre o envio irregular do produto, cuja comercialização e uso são proibidos no Brasil fora das hipóteses legais.

Segundo a Polícia Civil, investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) passou a monitorar a remessa e realizou diligências no local indicado, acompanhando a entrega da encomenda.

Logo após a conclusão do envio, a Polícia Civil realizou a abordagem e procedeu à apreensão do medicamento, adotando todas as medidas legais cabíveis.

Ainda conforme a instituição, não houve utilização ou ingestão do produto, tampouco início de qualquer procedimento, tratando-se de conduta em fase preparatória, o que afastou, naquele momento, a caracterização de flagrante delito. A pessoa envolvida foi conduzida à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil reforça que a aquisição, envio, recebimento ou posse de medicamentos abortivos sem autorização legal constitui crime, além de representar sério risco à saúde, especialmente quando utilizados sem acompanhamento médico.

