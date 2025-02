Médico apanha de paciente durante surto em UPA de Dourados

Um médico, que não teve a identidade divulgada, acabou sendo agredido durante o serviço na manhã desta segunda-feira (10) na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), em Dourados.

Conforme as informações do site Ligado na Notícia, o autor estava em observação após ser atendido, esperando para tomar remédio e controlar a agitação. No entanto, ele teve um surto e atacou o profissional de saúde com socos, chutes e tapas.

Diante da situação, a Polícia Militar e a GMD (Guarda Municipal de Dourados) foram acionados, mas ao chegar no local o autor e sua acompanhante já haviam deixado o posto de saúde em um carro de aplicativo.

Os policiais chegaram a ir até o endereço do homem que consta no prontuário médico, para tentar localizá-lo, mas ele não estava em casa.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

