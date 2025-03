MÃ©dico do SAMU morre apÃ³s sofrer mal sÃºbito em TrÃªs Lagoas

O médico do SAMU (Serviço Móvel de Urgência) de Três Lagoas, Marcelo Rodrigues de Oliveira, de 43 anos, morreu após passar mal na casa em que morava na cidade. O caso aconteceu durante a sexta-feira (28).

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, Marcelo começou a passar mal e encaminhou uma mensagem para o vizinho, avisando o que estava acontecendo. Ao chegar no imóvel, o morador encontrou o médico desacordo.

O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados, realizando manobras de reanimação e intubando a vítima. Ele chegou a ser socorrido, mas ao chegar no hospital teve uma parada cardiorrespiratória.

Apesar dos esforços da equipe, o médico não resistiu e acabou falecendo. A suspeita é que ele tenha tido um mal súbito.

Profissionais da saúde, amigos e familiares prestaram as últimas homenagens à Marcelo ainda durante a noite de ontem. O site detalhou que os colegas de trabalho da vítima estavam visivelmente abalados com o ocorrido.

Mesmo assim, destacaram a trajetória de compromisso do profissional, que esteve na linha de frente em momentos críticos, como a pandemia de Covid-19.

O velório aconteceu na sede do SAMU. Após a despedida, por cerca de 30 minutos, o corpo foi levado para sua cidade natal, Batayporã (MS), onde será sepultado ainda neste sábado (29).

