Polícia

Médico é ameaçado de morte ao atender criança em posto de saúde do Nova Lima

O suspeito, avô do pequeno, chegou a dizer que quebraria toda unidade

24 outubro 2025 - 17h21Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Um médico, que não teve o nome divulgado, registrou boletim de ocorrência após ser ameaçado por um homem durante um atendimento na Clínica da Família do bairro Nova Lima, em Campo Grande, na tarde de quinta-feira (23).

Conforme o registro policial, o profissional atendia uma criança de 8 anos que havia procurado a unidade com uma farpa no dedo. O procedimento seria realizado por um acadêmico de medicina sob supervisão do médico.

Durante o atendimento, a criança se mostrou agitada e os profissionais tiveram dificuldade para realizar a remoção da farpa. O acompanhante da paciente, identificado como o avô, ficou exaltado e passou a discutir com a equipe médica, questionando o fato de o estudante realizar o procedimento.

Ainda conforme o boletim, em meio à confusão, o homem teria gritado que “quebraria tudo” e ameaçado o médico. O profissional não estava mais na sala no momento da ameaça, mas foi informado do ocorrido por uma colega.

O médico disse à polícia que por ora não pretende representar criminalmente contra o autor, mas foi orientado sobre o prazo legal para fazê-lo. O caso foi registrado como ameaça e será apurado pela Polícia Civil.

