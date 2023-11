Médico é denunciado por importunação sexual em hospital de Maracaju

Sarah Chaves, com informações do Sidrolândia News

Um médico, que atua no o Hospital Soriano Correa da Silva, localizado na cidade de Maracaju enfrenta sérias acusações de importunação sexual, segundo denúncias feitas por colegas de trabalho.

De acordo com informações obtidas pelo site Sidrolandia News, tudo começou quando uma funcionária do Hospital relatou que foi alvo de importunações sexuais por parte do médico em questão, mesmo sem ter uma relação de chefe-subordinado com o médico.

Os incidentes teriam ocorrido em três episódios distintos. O primeiro deles teria acontecido em junho de 2023, quando o médico teria tocado a cintura da vítima e expressado o desejo de beijá-la. O segundo episódio teria ocorrido em julho de 2023, quando ele tentou forçar um beijo. O terceiro incidente, na madrugada do dia 21 de outubro de 2023, quando a vítima foi chamada para atender um paciente de emergência em sua sala de trabalho. Nesse momento, o médico a abraçou por trás, passou a queixo em seu pescoço e pediu desculpas por acioná-la naquelas circunstâncias. A vítima respondeu que estava ali para cumprir suas obrigações profissionais e realizou o exame no paciente.

Preocupada com a situação, a vítima chamou um colega enfermeiro, para acompanhá-la até a sala de visualização do exame, mas ele estava ocupado atendendo e não pôde atender ao chamado. O médico, então, entrou na sala da vítima e ameaçou beijá-la à força, o que gerou uma reação de resistência por parte da vítima. Ela começou a gritar, e o médico a advertiu para baixar o tom de voz, alegando que os enfermeiros poderiam escutá-los. Quando um enfermeiro finalmente chegou à sala, a situação se acalmou momentaneamente. Uma enfermeira também entrou na sala, questionando a vítima sobre o ocorrido e revelando que ela não era a única a sofrer importunações por parte do médico.

Além da vítima que denunciou o caso, outras quatro colegas de trabalho também teriam passado por experiências similares. Elas foram vítimas potenciais das importunações do médico.

A vítima inicial destacou que outras vítimas não denunciaram os incidentes por medo de perderem seus empregos ou serem expostas publicamente. No entanto, após relatar os fatos a direção do hospital, as imagens das câmeras de segurança estão sendo revisadas para fortalecer a denúncia.

O caso está em andamento, e as autoridades estão investigando as alegações de importunação sexual no Hospital Soriano Correa da Silva, em Maracaju, com o objetivo de garantir a justiça e proteger os direitos das vítimas envolvidas.

