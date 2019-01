Médico é sequestrado e mantido como refém por ladrões

Um médico foi rendido no estacionamento da Santa Casa de Campo Grande e mantido como refém durante um assalto, que durou cerca de duas horas na noite de quarta-feira (23). A vitima foi surpreendida por dois homens, que fugiram com seu carro, uma BMW 320i.

Segundo informações, o médico relatou que chegava para o plantão e entrou no estacionamento do hospital, por volta das 20h30. Ao parar o veiculo, o homem foi abordado pelos dois suspeitos e que um deles estava armado.

Ele foi obrigado pelos suspeitos a passar para o banco do passageiro, e um dos marginais assumiu a direção e seguiram até um terreno baldio no bairro Jardim Los Angeles. No local, a vitima foi tirada do carro e deixado sob a guarda de um dos assaltantes, enquanto o outro se comunicava com uma terceira pessoas e saiu em seguida.

O médico ficou como refém durante duas horas, quando o bandido que fazia a guarda do médico saiu a procura do outro assaltante, por volta das 22h30. O prisioneiro conseguiu se desamarrar e saiu a procura de socorro, em uma casa da região.

Para a policia, a vitima contou que era ameaçado constantemente pelos assaltantes, que o mandavam não olhar para eles e ainda foi agredido com uma coronhada.

O veículo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (24), próximo a Miranda na BR-262, durante uma abordagem da Policia Rodoviária Federal (PRF). Um homem de 20 anos conduzia o veículo e foi constatado pelos agentes que a BMW havia sido furtada. O motorista foi preso e encaminhado a Policia Civil de Miranda, não há informações se ele é um dos assaltantes.

