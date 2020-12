Médico preso com haxixe e skank retirados dos Correios, ganha liberdade

O médico oftalmologista Pedro Nechar Neto, de 40 anos, que foi preso em flagrante no dia 18 de novembro por Tráfico de Drogas, deixou a prisão após uma medida cautelar nesta quinta-feira (3). Ele havia sido detido após sair de uma agência dos Correios em Três Lagoas, que fica a 338 km de Campo Grande, onde teria buscado porções de skunk e haxixe que foram encomendadas de São Paulo (SP).

Já havia sido feito um pedido de revogação da prisão, que foi negado e o médico permaneceu detido no Estabelecimento Penal de Segurança Média de Três Lagoas por duas semanas. Mas, o pedido de habeas corpus foi encaminhado para a turma da 1ª Câmara Criminal, que por unanimidade decidiu por liberar o acusado.

Na decisão diz que há provas da materialidade e indícios da autoria. Porém, como o acusado é réu primário, sem antecedentes criminais, tem residência física e emprego, além da quantidade da droga apreendida ser de 153,7 gramas, a turma da 1ª Câmara Criminal entendeu que seria caso de relaxamento da prisão preventiva.

A decisão foi pela liberdade do médico, mas ele terá monitoração deTornozeleira Eletrônica por 180 dias, ele ainda vai ter que comparecer mensalmente em Juízo para informar e justificar atividades. Também está proibido de sair de Três Lagoas sem prévia autorização e recolhimento domiciliar entre as 19h e 6h, além dos dias de folga.

Relembre o caso

O médico Pedro Nechar Neto, de 40 anos, foi preso nesta quarta-feira (18) quando deixava agência dos Correios com drogas que haviam sido encomendadas. O caso aconteceu em Três Lagoas, que fica a 338 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar realizava rondas na Rua Bruno Garcia, na região do bairro Colinos e visualizou um carro de luxo, uma BMW de cor preta, a qual já vinha sendo alvo de denúncia sobre o ilícito, onde o proprietário estaria recebendo drogas via Correios.

Diante a suspeita da característica do carro, e por ele ter acabado de sair de uma agência dos Correios, a polícia realizou um acompanhamento tático e realizou a abordagem do suspeito na região das Avenidas Capitão Olinto Mancini e Ranulpho Marques Leal, no bairro Jardim Alvorada.

Foi realizada uma busca em Pedro e nada de ilícito foi encontrado. Mas em cima de um dos bancos do carro, a PM encontrou uma caixa de encomenda dos Correios e logo o médico confirmou que em seu interior continha drogas e que havia adquirido o entorpecente pelo valor de R$ 1.250,00 de um desconhecido.

Os policiais encontraram dentro da caixa encontrada o Skank, que pesou 153 gramas e 1 grama de haxixe. A equipe do canil do 2º BPM foi acionada e em vistorias na BMW, nada de ilícito foi localizado. Um total de R$ 1.304,00 que estava com o médico também foi apreendido.

Diante a situação de flagrante, o acusado recebeu voz de prisão e foi levado à Polícia Civil, sem uso de algemas.

