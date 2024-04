Médicos que ficaram apenas 5 minutos em postos de saúde de Corumbá são alvos da PF

A Operação Esculápio foi deflagrada durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (19), pela Polícia Federal para tentar combater fraudes ao ponto eletrônico de profissionais de saúde da Prefeitura Municipal de Corumbá.

Conforme as informações divulgadas pelas autoridades, 11 servidores públicos da área de saúde do município reiteradamente fraudam seus pontos eletrônicos não cumprindo a carga horária contratada pela prefeitura municipal. Em alguns casos a permanência do profissional na unidade de saúde do Centro Municipal de Especialidade Odontológica (CEO) foi de apenas 5 minutos.

Além do prejuízo indireto causado pelo retardamento no atendimento à população local, estima-se que o prejuízo direto aos cofres públicos seja de R$ 6 milhões.

Na ação, cujos mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Corumbá, foram apreendidos bens móveis avaliados em R$ 1.500.00,00 e bens imóveis avaliados em R$ 5 milhões.

Os investigados poderão responder por estelionato, peculato e peculato eletrônico.

