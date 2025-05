Médicos são indiciados por negligência após morte de gestante no Regional de Alagoas

A Polícia Civil indiciou dois médicos plantonistas por homicídio culposo de Cíntia Soares Farias, de 25 anos no Hospital Regional de Arapiraca, em Alagoas no dia 4 de fevereiro deste ano.



Eles são acusados de inobservância de regra técnica durante o atendimento pós-parto.



O delegado Edberg Oliveira disse que Cíntia saiu da cidade de Batalha, no interior, para dar à luz em Arapiraca. Ela deu entrada na maternidade do hospital por volta das 5h da manhã, foi atendida às 10h e passou por uma cesariana apresentando hemorragia após o procedimento.



Mesmo assim, ela foi levada para a enfermaria esperando cerca de seis horas sem atendimento adequado, segundo a Polícia Civil.

Por volta das 16h Cíntia foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, onde recebeu transfusão de três bolsas de sangue, mas não resistiu e morreu às 22h15 do mesmo dia.



Segundo a CNN, o hospital onde o caso aconteceu ainda não se manifestou.



O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário nesta semana indicando que os médicos deixaram de agir com a rapidez e o cuidado exigidos para o caso, o que pode ter contribuído diretamente para a morte da paciente.



