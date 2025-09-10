Médium é preso por estuprar fiéis durante culto espiritual

Um homem de 47 anos, que se autointitula “médium”, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sob suspeita de abusar sexualmente de 12 mulheres. As investigações apontam que a violência ocorria durante cultos religiosos na cidade de Itabira, município localizado no centro do estado.

As vítimas, que têm idades entre 24 e 42 anos, eram submetidas a pactos, nos quais deveriam realizar ações de cunho sexual com o homem, além de tomar banhos nos quais o líder religioso untava as mulheres nuas com alimentos.

O inquérito policial é conduzido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Conforme relatos, o investigado dizia incorporar a entidade “Sete Punhal” e alegava que a prática de atos libidinosos tinha o propósito de trazer benefícios espirituais às mulheres

De acordo com o delegado João Martins Teixeira, nos pactos descritos, ele prometia que as relações sexuais beneficiariam a saúde das mulheres. “O suspeito prometia curar enfermidades de algumas vítimas por meio de atos sexuais praticados com elas”, disse o delegado.

Reunidos os elementos no curso das investigações, que apuram os crimes de violação sexual mediante fraude e importunação sexual, além da prisão, a Justiça expediu mandado de busca e apreensão. Ele foi detido nessa terça (9).

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a polícia recolheu dois celulares do investigado. “A Polícia Civil realizará novas diligências nos próximos dias, a fim de concluir o inquérito”, declarou o delegado Teixeira.

