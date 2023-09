Medo da mulher? Homem mente sobre sequestro para despistar dívida com agiota na Capital

O homem, de 40 anos, que alegou ser sequestrado por duas pessoas na última segunda-feira (11) e ser abandonado na Chácara dos Poderes, em Campo Grande, foi desmascarado e indiciado pelo crime de falsa comunicação de crime, que pode lhe render multa ou até um período na cadeia.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil, o caso começou a ser investigado no momento em que a Polícia Militar encontrou a suposta vítima abandonada ao lado do seu carro em uma área erma.

O homem havia dito que ficou na mira de bandidos por horas, dirigindo pela cidade e que sofreu agressões. A esposa chegou a tomar ciência da situação, pois reportou que até pedidos de dinheiro foram feitos para ele para libertar o marido.

A falsa vítima, no entanto, disse que havia sido raptado ao deixar uma agência bancária, quando sacou todo seu salário. Após ser localizado, a Derf (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos) passou a realizar diligências e ouvir a "vítima".

Contudo, as versões apresentadas pelo homem apresentavam inconsistências e ao ser confrontado, o indiciado afirmou que mentiu sobre o sequestro, pois não queria que a sua esposa soubesse da dívida que ele havia adquirido com agiotas.

Para atendimento da suposta vítima foram empenhadas equipes da Polícia Militar, DEPAC CEPOL, Perícia Papiloscópica, DEFURV e DERF. Agora, o homem responderá por Falsa Comunicação de Crime, que prevê pena de detenção, de um a seis meses, ou multa.

