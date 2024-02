Medo do chifre faz homem esfaquear ex-marido da esposa durante briga em MS

O ciúme fez um homem, que não teve a identidade divulgada, ser esfaqueado pelo atual companheiro da ex-mulher, durante a noite de domingo (18), na Praça Central da cidade de Pedro Gomes.

Conforme as informações iniciais, a vítima teria saído de Sonora para levar a filha até a casa da ex- companheira. Depois de deixar a criança com a mãe, ele teria ido até a praça para beber um pouco e aproveitar o fim do domingo.

Porém, enquanto bebia, ele foi surpreendido pelo atual companheiro da ex, sendo esfaqueado na região do peito. Para se defender do agressor, o homem usou uma garrafa de cerveja quebrada. A briga apenas parou quando populares entraram no meio para conter os dois.

A vítima foi socorrida até o Hospital Demétria Albano Ramos, onde a Polícia Militar acabou sendo acionada pela equipe médica. O autor fugiu do local, não sendo localizado.

Enquanto a ocorrência era registrada, a ex-mulher da vítima apareceu na delegacia. Aos policiais, ela contou que o homem vai com frequência até a cidade para ‘provocar’ seu atual marido, passando de moto em frente a sua residência e jogando charme para ela.

Ainda segundo seu relato, a confusão de domingo aconteceu apenas porque o companheiro ficou com ciúmes de mais uma investida da vítima. O caso foi registrado na Delegacia da cidade.

