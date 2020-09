Mega busca nas margens da BR-163 para encontrar assaltantes

Matheus Rondon com informações da assessoria

Na manhã desta segunda-feira, um comerciante de 50 anos e funcionário foram vítimas de assalto em Ponta Porã. De acordo com informações, um dos assaltantes seria ex-funcionário da empresa, identificado como Edilson Rodrigues dos Anjos, de 32 anos.

Os assaltantes teriam entrado na na loja poços artesianos e feito reféns, levando cerca de R$ 30 mil reais, armas e celulares. Outro rapaz esperava no local de saída, em um Sandero com placas de Minas Gerais e fugiram sentido à Campo Grande, em Jaraguari a Polícia Rodoviária Federal (PRF), tentou abordar o veiculo, mas acabaram por fugir.

As informações são que neste momento um helicóptero está sendo utilizado nas buscas, parte do dinheiro já foi recuperado no carro, que foi encontrado em uma zona rural de Jaraguari. Os bandidos teriam fugido a pé para o mato. Equipes Policiais continuam na busca.

