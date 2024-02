Membros de facção são baleados pela polícia durante perseguição em Sonora

Polícia Mulher pressentiu que iria morrer em conversa com a filha: 'Ele vai voltar e me matar'

Polícia Homem mata cachorro a pauladas com cabo de vassoura e é preso no centro de Ribas

Os homens foram atingidos e acabaram caindo. Ao serem questionados, eles disseram que não estavam com uma arma ali, mas que o armamento poderia ser encontrado em uma casa das proximidades. No local, a guarnição encontrou uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre 38 e uma grande quantidade de drogas.

Durante as diligências pela cidade, os policiais encontraram os suspeitos, que desobedeceram às ordens de parada e fugiram. No meio da perseguição, o garupa colocou a mão na cintura, fazendo menção de que estaria armado. Para evitar alguma fatalidade, os militares efetuaram disparos contra os dois.

Conforme as informações iniciais, repassadas pelo jornal O News.com, os dois fazem parte de uma facção criminosa. As equipes policiais estavam fazendo investigações, depois que denúncias anônimas apontaram que os homens estariam circulando em uma moto roubada pela cidade. Eles estariam ainda armados e ameaçando populares.

