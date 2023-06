Menina de 10 anos confessa ao padre que estava sendo estuprada

Uma menina, de 10 anos, confessou ao padre durante o processo da 1ª Eucaristia da Igreja Católica que estava sendo abusada pelo seu bisavô, de 79 anos. O autor foi preso nessa quinta-feira (15), no município de Santana de Ipanema, no interior de Alagoa.

De acordo com o site Gazeta Web, a vítima falou sobre o caso pela primeira somente no momento da confissão com o padre, que a orientou a contar o que havia acontecido para seus familiares.

Só depois dessa conversa a criança detalhou os abusos para a mãe. Em seguida, a genitora procurou a polícia para efetuar a denúncia. Ela ainda revelou que também havia sido abusada pelo mesmo homem, que é seu avô, quando tinha 10 anos.

O suspeito do crime foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também