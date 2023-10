Menina de 11 anos apanha do padrasto por cuidar do irmão mais novo em MS

Uma menina, de 11 anos, foi agredida junto com a mãe pelo padrasto porque ele não queria que ela cuidado filho do casal. A confusão aconteceu na casa da família, durante a madrugada desta quinta-feira (5), na Rua Hipolito Pereira Ramos, região central da cidade de Costa Rica.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica na residência. O relato inicial informava que o casal estava em um bar bebendo quando deram início a algumas discussões.

Já em casa, após a briga na rua, a menina se ofereceu para cuidar do neném para a mãe, de 32 anos, poder descansar. Porém, o autor não gostou da ideia e ao ver a intromissão da mulher no assunto, ficou ainda mais alterado.

A briga verbal deu início as agressões físicas contra a criança, que foi atingida por tapas no rosto. A mulher até tentou defender a filha, mas foi empurrada pelo autor, que agora pressionava o joelho no pescoço da menina.

Quando a mulher tentou ligar para a polícia, o namorado tomou o celular da sua mão e o arremessou ao solo, quebrando todo o aparelho. Além disso, ele ainda bateu na companheira com murros, chutes e arrancando seus cabelos.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelos militares e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil do município. O caso acabou sendo registrado como dano, lesão corporal dolosa e violência doméstica.

Deixe seu Comentário

Leia Também