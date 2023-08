Menina de 11 anos revela estupro após ser pega se mutilando em escola da Capital

Após ser flagrada se automutilando no banheiro da escola localizada na Rua Souza Lima, uma menina de apenas 11 anos, revelou estar sendo abusada sexualmente por um amigo da família. O caso foi descoberto durante o final da tarde de terça-feira (15), no bairro Núcleo Habitacional Universitárias, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, outras alunas viram o que a vítima estava fazendo dentro do banheiro feminino, enquanto chorava muito. Preocupadas, elas então acionaram os responsáveis pela unidade de ensino.

Já na sala da direção, a menina contou que há algum tempo vem sofrendo ‘investidas’ de um amigo da família, um idoso de 65 anos. No entanto, essas tentativas se tornaram mais agressivas e o autor passou a tocar em suas partes íntimas. Na tarde de ontem, o homem teria levado a vítima para a escola, dizendo que iria busca-la para os dois dormirem juntos e fazerem ‘aquilo’ (manter relações sexuais).

Ainda muito abalada, ela relatou ter tentado conversar com seus pais, mas eles não teriam acreditado em suas palavras. A vítima contou que seu pai é muito agressivo, pois seria usuário de drogas, a agredindo com frequência com chutes e cintadas.

Os diretores da escola e a Polícia Militar tentaram acionar os pais para comparecer ao colégio, mas não tiveram sucesso. Por meio do telefone, o genitor disse que a menina poderia retornar para casa com um amigo, o suspeito pelo crime. Quando a guarnição chegou ao local, ele estaria em uma moto já esperando a vítima para ir embora.

Diante da situação, o idoso de 65 anos foi detido em flagrante, ficando em silêncio quando questionado sobre os fatos. Em seu nome, consta uma ficha criminal pelo crime de estupro de vulnerável.

O homem foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como estupro de vulnerável.

