Menina de 11 meses morre ao cair de prédio

Mauro Silva, com informações do Correio - Bahia

Malu Carvalho Araújo, de 11 meses, morreu na tarde desta quinta-feira (16) em Feira de Santana (BA). A criança estava internada no Hospital Estadual da Criança (HEC) terça-feira (14), dia em que a bebê caiu do segundo andar do prédio onde mora sua avó paterna.

A menina estava na casa da avó , quando ficou sozinha por alguns instantes. Ela dormia em um quarto, enquanto a avó foi até a cozinha para fazer um café. A mulher chegou a pedir para a irmã de Malu, de 8 anos, dar uma olhada na neta caçula, mas, quando ela chegou ao local, o bebê já tinha caído pela janela.

Conforme a Polícia Militar, a cama em que a menina estava ficava ao lado da janela que estava sem o trinco de proteção.

A menina foi socorrida por vizinhos e levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois encaminhada ao hospital em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu),

Mesmo com todo o atendimento necessário, Malu não resistiu aos ferimentos e morreu. A bebê faria um ano no início do mês que vem. A família está abalada com a morte da caçula, o pai, tem outros três filhos. O caso foi registrado pela Polícia Civil que segue apurando as circunstâncias do acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também