Criança é embriagada e sofre estupro coletivo; quatro suspeitos foram presos

Uma menina de 12 anos teria sido embriagada e estuprada por 5 homens e um adolescente, em Dourados. Quando os policiais chegaram na casa da vítima, encontraram ela deitada na cama, "com muito medo" e "sangue na região da virilha".

Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, quem denunciou o caso foi a tia da menina. Os agentes conseguiram identificar quatro suspeitos, que são: um idoso de 72 anos, um rapaz de 26 e outro de 43, que estão presos. Um adolescente de 16 anos foi apreendido.

A criança disse aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica na casa do idoso e depois levada para a casa do jovem e lá estuprada. Falou ainda que acredita ter sido estuprada pelos seis homens que lá estavam, porém tem certeza apenas do dono da residência.

A garota contou também que um dos suspeitos chegou a mandar mensagens para uma tia dela, a qual possui a guarda, dizendo que queria abusar sexualmente dela. A irmã da menina, uma criança de 10 anos, também estava com os suspeitos. Ela falou que deram bebida a ela, porém, ela fingiu beber e viu quando o rapaz disse que queria 'ficar" com a irmã e em seguida fechou uma porta.

Os policiais encontraram quatro dos seis suspeitos na rua, perto da casa das vítimas. Eles ficaram nervosos com os questionamentos e não confessaram. Na casa do idoso foram encontradas garrafas vazias e cheias de bebida alcoólica.

A menina estuprada foi levada pelo Samu para o Hospital Universitário, onde passou por exames e ficou em observação. As garrafas de bebida foram apreendidas e o celular da tia onde teria mensagens de um dos suspeitos presos, foi recolhido. Esta tia não é a mesma que denunciou o caso à polícia.

A dona do celular contou aos policiais que tem a guarda das duas crianças, estava trabalhando quando o estupro aconteceu e a filha, maior de idade, que havia ficado cuidando das meninas, disse a ela que as primas tinham saído de casa escondido.

