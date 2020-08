Menina de 12 anos é espancada pelo "namorado" de 21 anos em MS

Depois de espancar uma adolescente de 12 anos, um rapaz de 21 anos foi levado para a delegacia de polícia da cidade de Sidrolândia. Ele se apresenta como namorado da criança e é investigado por estuprar a menor.

De acordo com o Sidrolândia News, depois que a garota ser espancada com socos e pontapés e ser jogada no chão após uma discussão, vizinhos acionaram a polícia na noite desta quarta-feira (19), a menina ficou com vários hematomas pelo corpo.

A polícia foi até a casa do autor onde a menina morava com ele, e o levou para a delegacia. Conforme informações, a menina ‘namorava’ com o rapaz há pelo menos 1 ano. Ele foi indiciado por lesão corporal dolosa, e também é investigado por estuprar a menina. A mãe da garota já teria sido ouvida.

