Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande

Uma menina de 12 anos ficou ferida após ser atingida por uma faca na testa dentro de casa, em Campo Grande. Ela deu entrada na Santa Casa consciente, orientada e conversando.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, no momento do ocorrido estavam na residência a vítima, e mais dois irmãos, de 4 e 16 anos. À polícia, a adolescente relatou que o ferimento aconteceu durante uma brincadeira.

Ainda conforme o relato, a criança de 4 anos teria arremessado a faca para o alto e o objeto acabou caindo e perfurando a testa da irmã mais velha, com profundidade aproximada de 4 milímetros.

Após o atendimento médico, o delegado responsável solicitou diligências para localizar o adolescente de 16 anos, que deverá ser ouvido no curso da investigação. Uma equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar realizou buscas, mas não conseguiu encontrá-lo inicialmente.

A Polícia Militar também foi até a Santa Casa para conversar com a mãe das crianças. O caso será apurado pela Polícia Civil.

