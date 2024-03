Menina de 13 anos é socorrida após ser atacada por pitbull

Uma adolescente, de 13 anos, precisou ser socorrida após ser atacada por um cachorro da raça pitbull, durante a tarde do último sábado (9), na Rua Arcenio Cardoso, localizada na cidade de Caarapó.

Conforme as informações iniciais, do site MS News, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 16h15. Ao chegar no local, encontraram a vítima com vários ferimentos.

Ela apresentava lacerações, com hemorragias, nos membros superiores e inferiores.

Depois de receber os primeiros socorros, a menina foi encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital Beneficente São Mateus.

