Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital

Criança, de 2 anos, foi socorrida com traumatismo craniano e com sinais de embriaguez em Campo Grande. Ela foi atendida por uma equipe médica no CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavilla e posteriormente transferida para a Santa Casa.
A suspeita recai para a mãe, de 20 anos, que foi localizada na residência com sinais de embriaguez e uso de entorpecentes, além de alguns ferimentos pelo corpo provenientes de uma briga familiar.
Segundo consta no boletim de ocorrência, a mãe chegou a levar a filha para a unidade de saúde e no local, relatou que a criança estava em casa e ingeriu, sem que ela percebesse, cerca de meia garrafa de bebida alcoólica, tipo Catuaba, que se encontrava no chão.
Após o fato, a menina sentiu sono e foi colocada para dormir, no entanto, caiu da cama e sofreu um traumatismo cranioencefálico. A vítima ainda sofreu tremores, reviramento ocular e perda de responsividade. Na avaliação médica, a menina apresentava intoxicação alcoólica, traumatismo cranioencefálico com sinais de alarme, hipoglicemia e crise convulsiva.
Diante do quadro, foi levantado a hipótese de maus-tratos por negligência. A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar na unidade de saúde, a suspeita havia deixado o local, somente sendo encontrada a avó materna.
A mãe da suspeita disse aos policiais que a filha é usuária de drogas e bebidas alcoólicas, dizendo que a filha saiu para buscar documentos e posteriormente retornaria ao CRS. A mulher ainda comentou que a suspeita estava descalça, com forte odor etílico, falas desconexas, estado alterado, roupas sujas e que havia ingerido bebidas alcoólicas e utilizado drogas.
Ela ainda disse aos militares que a filha reside em um local frequentado por várias pessoas, não sabendo com quem as crianças ficam e alertou que o Conselho Tutelar já foi acionado diversas vezes.
Os policiais retornaram para a casa e encontraram a suspeita, encaminhando ela para a unidade de saúde, onde ela afirmou ter feito uso de maconha e ingerido bebida alcoólica. A criança que estava recebendo atendimento médico foi transferida para a Santa Casa, e a mãe foi encaminhada para a delegacia.
O caso será investigado pela Polícia Civil e foi registrado como maus-tratos, lesão corporal grave e fornecer bebida alcoólica para a criança.