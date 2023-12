Menina de 2 anos morre afogada em lago de fazenda na fronteira

Uma menina, de apenas 2 anos, foi encontrada morta após se afogar em um lago da fazenda Duarte Kue, em Capitán Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, divulgadas por sites locais, o pai da criança atua como capataz na propriedade. No momento do acidente, que aconteceu por volta de 12h de ontem (25), a menina brincava no quintal de casa.

Equipes da Polícia Nacional foram acionadas, indo até o local e também para fazer os exames no corpo da pequena, que havia sido levado para o Hospital Distrital de Capitán Bado.

A causa da morte, conforme a médica legista Jane Oliveira, foi apontada como ‘asfixia por submersão por afogamento’. As autoridades locais estão investigando o caso.

