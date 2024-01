Menina de 3 anos é estuprada pelo amigo dos pais durante churrasco em Ivinhema

Homem, de 62 anos, é suspeito de estuprar uma menina, de apenas 3 anos, durante o final de semana na cidade de Ivinhema. Ele chegou a ameaçar os pais da menina quando o crime foi descoberto.

Segundo o site Jornal da Nova, o homem estava participando de um churrasco na casa em que a vítima mora com os pais. Em determinado momento, eles precisaram sair para comprar mais e foram no carro do suspeito.

Já no mercado os pais da menina desembarcaram, deixando a vítima e o homem sozinhos no veículo. Ao retornar, eles encontraram a criança em pé entre os bancos, com o short abaixado até o joelho.

A mãe então entrou no carro, ergueu o short da filha e perguntou o que teria acontecido. Sendo informada pela pequena de que o homem teria colocado a mão em suas partes íntimas, mas o suspeito negou o fato.

Já em casa, a mãe da criança disse que chamaria a polícia, mas passou a ser ameaçada pelo homem. Uma vez que ele disse ter uma arma dentro do carro e a utilizaria para atirar em todos. Porém, ele apenas fugiu do local antes da polícia chegar.

Os pais ligaram para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. A criança recebeu os primeiros socorros, sendo levada para o Hospital Municipal, onde passou por atendimento médico especializado.

A menina passou por exames de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal), sendo encaminhada para o local pelo Conselho Tutelar. Ainda conforme o site, o suspeito já cumpriu pena mesmo crime.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também