Menina de 3 anos fica em estado grave ao ser picada por escorpião em Ribas

A pequena Maria Fernanda, de apenas 3 anos, está internada em estado grave após ser picada várias vezes por um escorpião durante a madrugada desta segunda-feira (25), enquanto dormia na residência onde mora, localizada no Jardim do Trabalhador, em Ribas do Rio Pardo.

Conforme o site Notícias do Cerado, a menina dormia quando começou a gritar durante a noite. Em meio ao desespero da criança, a mãe encontrou o animal nas costas de Maria Fernanda.

A menina foi levada as pressas para o Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, onde passou por atendimento médico. Porém, devido a gravidade da situação, acabou sendo transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

Ela recebeu soro antiescorpiônico antes de ser transferida para Captal.

Pedido de oração – pelas redes sociais, os familiares de Maria Fernanda estão pedindo para quem puder, fazer orações pela menina.

“Peço a todos encarecidamente que nos ajudem em uma corrente de orações para a pequena Maria, teve várias picadas de escorpião, está em estado grave em Campo Grande. Que Deus de esse livramento para esse anjinho”, diz parte da mensagem encaminhada em grupos de WhatsApp do município.

