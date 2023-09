Menina de 3 anos morre ao engasgar com uva após a janta

A pequena Alice Emanuelli Pereira Bacelar, de apenas 3 anos, morreu ao se engasgar comendo uva durante o último domingo (28), em Goiânia, capital do estado de Goiás. Essa era a fruta preferida dela. As informações iniciais apontam que a menina chegou a ser socorrida e entubada, no entanto, sofreu cinco paradas cardíacas e não resistiu.

De acordo com a mãe da criança, Leidiane Pereira Nascimento, de 39 anos, Alice se engasgou no sábado à noite (27), quando ela dormia, e a filha jantava com o marido na sala da residência. Segundo a mulher, comer uva após o jantar era algo frequente na família.

“Tem sido muito difícil olhar para a casa, ver as coisas dela e imaginar que ela subiu em cima de mim para pedir ajuda e eu não dei conta de ajudar ela”, relatou a mãe ao Portal 6.

Ainda segundo o relato da mãe, o caso aconteceu por volta das 21h40, enquanto dormia, a mulher foi acordada de maneira súbita pela filha, que dizia não conseguir respirar.

“Ela subiu em cima de mim com dificuldade de respirar, fiz os primeiros socorros, bati nas costas dela e fui para a rua pedir ajuda. O pessoal da igreja tentou ajudar, conseguimos tirar a uva, mas ela acabou engolindo o próprio vômito”, relembra.

Devido ao estado da criança e a dificuldade em respirar, a mãe decidiu levá-la até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Alice chegou a ser socorrida e intubada, mas acabou tendo cinco paradas cardíacas e não resistindo. O óbito aconteceu por volta das 04h da manhã de domingo (28).

O caso foi registrado pela mãe como morte acidental em uma Delegacia da Polícia Civil (PC) de Goiânia.

