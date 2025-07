Menina de 4 anos é espancada pelo padrasto em Campo Grande

Menina, de 4 anos, foi severamente espancada com socos e chutes pelo padrasto na noite desta quarta-feira (23), em Campo Grande. A vítima foi levada para atendimento médico no CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes pela mãe.

Segundo informações do boletim de ocorrência, obtido pela reportagem, a mãe da criança já vinha repreendendo o suspeito pelos recentes tapas desferidos na criança, que segundo ele, era porque a menina estaria "mentindo".

Para a Polícia Militar, a mãe explicou que mora com o companheiro há um ano e três meses, sendo que entre o período da manhã e da tarde, a criança fica com ela, mas entre o período das 20h às 5h da madrugada, ela fica sob responsabilidade do padrasto, já que a mulher trabalha.

Ela, além de ter repreendido o companheiro pelas recentes agressões, também buscava conversar com a filha para saber se em algum momento em que ficou sozinha com o padrasto, "havia sido tocada indevidamente em alguma parte do corpo".

Durante a quarta-feira, o suspeito voltou a se exaltar com a criança e passou a agredi-la com socos e chutes, que atingiram o rosto, especialmente no olho esquerdo, além de hematomas e escoriações que apareceram nas costas e ombros.

A mãe, que estava na residência, tentou impedir as agressões, mas o suspeito trancou a porta do quarto evitando que ela entrasse. Após várias tentativas, ela conseguiu entrar no cômodo e pulou sobra a filha para protegê-la, e nesse momento, o homem passou a culpar a companheira e a criança pelos recentes acontecimentos.

A mulher decidiu levar a filha até a unidade de saúde, mas no trajeto, o suspeito afirmou que ela deveria assumir a responsabilidade pelas agressões. Quando deixou as duas no CRS Tiradentes, ele fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar e a mãe da criança relatou para a equipe médica que quem agrediu a menina, foi o companheiro.

Devido à gravidade das lesões na criança, ela foi transferida para a Santa Casa.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também