Menina de 4 anos morre após engasgar com bolinha de plástico em Dourados

Uma menina de 4 anos morreu na manhã de sábado (29) após engasgar com uma bolinha de plástico em Dourados, a 226 km de Campo Grande. A informação foi confirmada pelo Dourados News.
Segundo o pai da criança, que é venezuelana, ela foi encontrada caída na varanda de casa, no Distrito da Picadinha, com sinais de engasgamento. Ele levou a filha até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), a cerca de 30 km do local.
Durante o atendimento, a menina chegou a expelir o objeto que bloqueava a respiração, mas não resistiu. A equipe médica confirmou a morte pouco depois.
O caso será registrado pelas autoridades de saúde e policiais.
