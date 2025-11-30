Menu
Polícia

Menina de 4 anos morre após engasgar com bolinha de plástico em Dourados

Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e acabou falecendo

30 novembro 2025 - 15h41Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa  
Uma menina de 4 anos morreu na manhã de sábado (29) após engasgar com uma bolinha de plástico em Dourados, a 226 km de Campo Grande. A informação foi confirmada pelo Dourados News.

Segundo o pai da criança, que é venezuelana, ela foi encontrada caída na varanda de casa, no Distrito da Picadinha, com sinais de engasgamento. Ele levou a filha até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), a cerca de 30 km do local.

Durante o atendimento, a menina chegou a expelir o objeto que bloqueava a respiração, mas não resistiu. A equipe médica confirmou a morte pouco depois.

O caso será registrado pelas autoridades de saúde e policiais.

