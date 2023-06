Menina de 5 anos conta para a professora que estava sendo estuprada pelo avô

Polícia Estudante ferida em acidente com médico no Santa Fé ganha alta da Santa Casa

Polícia Pedreiro dispensa serviço de ajudante e é ameaçado no Monte Castelo

Polícia Triste após terminar o namoro, homem furta o carro do amigo para 'correr' atrás da ex

Polícia Motociclista morre ao cair e ser atropelado na frente do filho em Campo Grande