Menina de 6 anos é estuprada, tem órgãos rompidos e morre de hemorragia

Priscilla Porangaba, com informações do Porã News

Uma menina de 6 anos morreu após ser estuprada e ter hemorragia interna na tarde dessa segunda-feira (24) em Ponta Porã.

Durante a internação no Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, foi identificado sinais de abuso sexual. Para o site Porã News, o médico forense César González Haiter, contou que a menina apresentava sinais de ter sido abusada sexualmente e morreu de hemorragia, o corpo foi submetido a uma autópsia para comprovar a causa da morte, existem outras lesões em outros órgãos.

Ele explicou que o corpo mostra rompimento nas partes íntimas e que os familiares alegam que a menina havia caído na madrugada de domingo, situação que é descartada com a autópsia e confirmado o fato do abuso sexual.

O promotor Álvaro Rojas Almirón informou que solicitaram autorização judicial para a realização da autópsia para confirmar os indícios que apontam para um suposto ato de abuso sexual infantil, o que foi confirmado. Ele garantiu que através do diagnóstico o médico legista confirmou que ela foi vítima de estupro.

Ainda segundo o promotor, os familiares não estão prestando mais informações e por isso é realizado um trabalho de investigação, a fim de saber exatamente a verdadeira história. A investigação irá verificar endereço da menina com o acompanhamento dos familiares para ver se obtêm indícios que levem à existência ou não de um ato punível e quem seria o responsável.

O Ministério Público do Paraguai mandou prender a mãe da menina, que não teve o nome revelado por conta da legislação do País em relação ao tipo de crime, por violação do dever de assistência, além de entrar em contraditório, quando disse que a criança havia caído da cama e que teria sofrido um espancamento após ter participado de uma festa.

